NASCAR llega a FOX: así será la cobertura desde 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- FOX anunció que continuará ampliando su oferta deportiva y, a partir del 1 de febrero de 2026, NASCAR se integrará oficialmente a su plataforma de contenidos, permitiendo a los aficionados en México seguir algunas de las competencias más importantes del automovilismo internacional.
A través de un comunicado, la empresa informó que el objetivo de esta alianza es reunir en una sola pantalla las principales competencias del deporte motor, en un contexto donde la afición mexicana ha crecido de manera significativa, impulsada por la trayectoria del piloto nacional Daniel Suárez, quien suma más de una década compitiendo en NASCAR.
La cobertura de FOX incluirá eventos de alto perfil como la Daytona 500 (500 Millas de Daytona), considerada una de las carreras más emblemáticas del serial, además de competencias en el Daytona International Speedway, el Championship Race, la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series y la NASCAR Craftsman Truck Series.
Asimismo, la programación contemplará campeonatos de resistencia como el IMSA WeatherTech SportsCar Championship, las 24 Horas de Daytona y el Petit Le Mans, ampliando así la propuesta de automovilismo para la audiencia mexicana.
“NASCAR llega para completar nuestra propuesta de deporte motor y para acercar a la audiencia mexicana a las grandes historias del automovilismo, con figuras que generan identidad y pasión, incluyendo a Daniel Suárez, quien disputará su décima temporada en NASCAR Cup”, señaló Luis Maldonado, director ejecutivo de Programación y Marketing de FOX Latinoamérica.
Desde la perspectiva de NASCAR, la alianza con FOX refuerza la relevancia de México como un mercado estratégico para la categoría. “México es uno de los mercados de automovilismo más apasionados del mundo, y FOX es el socio ideal para ayudarnos a profundizar nuestra conexión con los aficionados en toda la región”, afirmó Nick Skipper, Managing Director de Media Strategy de NASCAR.
mrh