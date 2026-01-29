NASCAR llega a FOX: así será la cobertura desde 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- FOX anunció que continuará ampliando su oferta deportiva y, a partir del 1 de febrero de 2026, NASCAR se integrará oficialmente a su plataforma de contenidos, permitiendo a los aficionados en México seguir algunas de las competencias más importantes del automovilismo internacional.

A través de un comunicado, la empresa informó que el objetivo de esta alianza es reunir en una sola pantalla las principales competencias del deporte motor, en un contexto donde la afición mexicana ha crecido de manera significativa, impulsada por la trayectoria del piloto nacional Daniel Suárez, quien suma más de una década compitiendo en NASCAR.

La cobertura de FOX incluirá eventos de alto perfil como la Daytona 500 (500 Millas de Daytona), considerada una de las carreras más emblemáticas del serial, además de competencias en el Daytona International Speedway, el Championship Race, la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series y la NASCAR Craftsman Truck Series.