Murrieta, la muralla mexicana: gana Guante de Oro como la Mejor Portera del Mundial Femenil Sub-17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La arquera mexicana Valentina Murrieta fue reconocida como la Mejor Portera del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, al recibir el Guante de Oro otorgado por la FIFA, tras una actuación destacada que fue clave en el tercer lugar conseguido por la Selección Mexicana.

Murrieta atajando 5 de 11 penales a lo largo del torneo, se convirtió en figura indiscutible del “Tri”, especialmente en las tandas frente a Italia y Brasil, donde sus intervenciones fueron decisivas.

México comenzó su participación en un grupo complicado, enfrentando a Corea del Norte (campeonas), Países Bajos (subcampeonas) y Camerún. Pese a las dudas iniciales, el equipo avanzó con dos victorias y superó Octavos tras vencer 1-0 a Paraguay.

En Cuartos de Final, Murrieta detuvo tres penales contra Italia, asegurando el pase a semifinales. Aunque México cayó por la mínima ante Países Bajos, en el duelo por el tercer lugar, la arquera volvió a brillar: atajó dos penales a Brasil, sellando el 3-1 en la tanda tras un empate 1-1 en tiempo regular.

Uno de los momentos más destacados se dio cuando detuvo un disparo con el pie y reaccionó de inmediato para evitar que el balón cruzara la línea de gol, acción que demostró su concentración, reflejos y temple en momentos clave.

Valentina Murrieta no solo protegió el arco mexicano, también lideró emocionalmente al equipo y se ganó el respeto internacional por su actuación.

Con este reconocimiento, se consolida como una de las grandes promesas del futbol femenil mexicano.

