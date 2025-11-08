Murrieta, la muralla mexicana: gana Guante de Oro como la Mejor Portera del Mundial Femenil Sub-17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La arquera mexicana Valentina Murrieta fue reconocida como la Mejor Portera del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, al recibir el Guante de Oro otorgado por la FIFA, tras una actuación destacada que fue clave en el tercer lugar conseguido por la Selección Mexicana.

Murrieta atajando 5 de 11 penales a lo largo del torneo, se convirtió en figura indiscutible del “Tri”, especialmente en las tandas frente a Italia y Brasil, donde sus intervenciones fueron decisivas.