Mundial sin afición; países clasificados que no podrán viajar a EE.UU.

Haití vive un contraste doloroso. Su selección regresó a la Copa del Mundo después de más de 50 años, un logro que despertó celebraciones dentro y fuera del país. Sin embargo, gran parte de su diáspora, especialmente en América Latina y el Caribe, podría no lograr entrar a Estados Unidos para acompañar al equipo en las tribunas.

En el caso de Irán, la afición ya se preparaba para viajar y apoyar a su selección, habitual participante en Copas del Mundo recientes. Las restricciones, no obstante, complican seriamente la obtención de visas turísticas, lo que reduce drásticamente la posibilidad de una presencia masiva en los estadios.