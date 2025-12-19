Mundial sin afición; países clasificados que no podrán viajar a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Copa del Mundo 2026 promete ser histórica: más selecciones, más partidos y estadios llenos en Norteamérica. Pero para miles de aficionados alrededor del planeta, el sueño mundialista podría terminar antes de cruzar la frontera. Aunque sus selecciones ya están clasificadas, aficionados de países como Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal enfrentan restricciones migratorias que podrían impedirles ingresar a Estados Unidos, una de las sedes principales del torneo.
La situación se desprende de una proclamación firmada por el presidente Donald Trump, que mantiene restricciones de ingreso para ciudadanos de determinados países. Si bien el documento contempla excepciones para futbolistas, cuerpos técnicos, familiares directos y funcionarios, estas facilidades no alcanzan a los aficionados comunes, quienes deben enfrentar procesos de visado altamente restrictivos o, en algunos casos, directamente imposibles.
Haití vive un contraste doloroso. Su selección regresó a la Copa del Mundo después de más de 50 años, un logro que despertó celebraciones dentro y fuera del país. Sin embargo, gran parte de su diáspora, especialmente en América Latina y el Caribe, podría no lograr entrar a Estados Unidos para acompañar al equipo en las tribunas.
En el caso de Irán, la afición ya se preparaba para viajar y apoyar a su selección, habitual participante en Copas del Mundo recientes. Las restricciones, no obstante, complican seriamente la obtención de visas turísticas, lo que reduce drásticamente la posibilidad de una presencia masiva en los estadios.
Costa de Marfil y Senegal, dos potencias africanas con hinchadas apasionadas y visibles en cada torneo internacional, también figuran entre los países afectados. Para sus seguidores, el Mundial 2026 podría verse únicamente desde la distancia, pese a que sus selecciones competirán en la cancha.
La presión crece para la FIFA conforme se acerca la justa mundialista, y la polémica toca temas que van más allá del fútbol: migración, derechos, equidad y el verdadero alcance del lema de inclusión que promueve el torneo.
RPO