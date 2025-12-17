Mundial 2026: México asegura bolsa millonaria por su participación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Mundial de Fútbol 2026 se perfila como el escenario donde el sueño del Tri se puede convertir en una realidad llena de gloria. Sin embargo, la historia no solo se escribirá con goles y victorias. Este torneo, que marcará la primera edición con 48 selecciones y la novedad de tener tres países como sedes —Estados Unidos, México y Canadá—, representa para la Selección Mexicana mucho más que una simple participación deportiva: una oportunidad económica histórica.

México, al igual que el resto de los equipos, tiene garantizados $10.5 millones tan solo por participar en la fase de grupos. Esto incluye los $9 millones que se asignan a las selecciones eliminadas en esa instancia, además de $1.5 millones adicionales para cubrir los costos de preparación, logística y concentración del equipo.