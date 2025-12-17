Deportes

Mundial 2026: México asegura bolsa millonaria por su participación
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Mundial de Fútbol 2026 se perfila como el escenario donde el sueño del Tri se puede convertir en una realidad llena de gloria. Sin embargo, la historia no solo se escribirá con goles y victorias. Este torneo, que marcará la primera edición con 48 selecciones y la novedad de tener tres países como sedes —Estados Unidos, México y Canadá—, representa para la Selección Mexicana mucho más que una simple participación deportiva: una oportunidad económica histórica.

México, al igual que el resto de los equipos, tiene garantizados $10.5 millones tan solo por participar en la fase de grupos. Esto incluye los $9 millones que se asignan a las selecciones eliminadas en esa instancia, además de $1.5 millones adicionales para cubrir los costos de preparación, logística y concentración del equipo.

Si México logra superar la fase de grupos, los premios escalarán hasta alcanzar cifras millonarias.

  • 11 millones de dólares adicionales si el Tri termina entre los lugares 17 y 32.

  • 15 millones de dólares si alcanza entre los lugares 9 y 16.

  • 19 millones de dólares para quienes lleguen al quinto y octavo lugar.

  • 27 millones de dólares para los semifinalistas.

  • 29 millones de dólares para el tercer lugar.

  • 33 millones de dólares para el subcampeón.

  • Y el gran premio de 50 millones de dólares para el campeón del mundo.

Con una bolsa total de 655 millones de dólares en premios directos y una cifra total que asciende a 727 millones considerando los apoyos adicionales, la Copa del Mundo 2026 marca un hito en la historia de los Mundiales.

Para México, más allá de la emoción y el orgullo que trae ser anfitrión por tercera vez, el Mundial se convierte en una plataforma de visibilidad y rentabilidad que, incluso si no se alcanza la gloria deportiva, significará una inyección económica considerable.

