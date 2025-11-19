Mundial 2026: así van los clasificados y el duro camino del repechaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de un año para que el balón ruede en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca el 11 de junio de 2026, el rompecabezas mundialista todavía no está completo. Mientras 37 selecciones ya tienen asegurado su lugar, el resto del planeta se prepara para vivir las semanas más intensas de clasificación: los repechajes de Europa y el torneo clasificatorio intercontinental.

El próximo 20 de noviembre se realizará el sorteo que definirá tanto las rutas europeas como el camino del repechaje global, un proceso que promete emociones fuertes y escenarios impredecibles para las federaciones que aún buscan su boleto hacia la Copa del Mundo 2026.