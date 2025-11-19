Mundial 2026: así van los clasificados y el duro camino del repechaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de un año para que el balón ruede en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca el 11 de junio de 2026, el rompecabezas mundialista todavía no está completo. Mientras 37 selecciones ya tienen asegurado su lugar, el resto del planeta se prepara para vivir las semanas más intensas de clasificación: los repechajes de Europa y el torneo clasificatorio intercontinental.
El próximo 20 de noviembre se realizará el sorteo que definirá tanto las rutas europeas como el camino del repechaje global, un proceso que promete emociones fuertes y escenarios impredecibles para las federaciones que aún buscan su boleto hacia la Copa del Mundo 2026.
Bombo 1
1. Italia
2. Dinamarca
3. Turquía
4. Ucrania
Bombo 2
5. Polonia
6. Gales
7. Republica Checa
8. Eslovaquia
Bombo 3
9. Irlanda
10 .Albania
11. Bosnia
12. Kosovo
Bombo 4
13. Suecia
14. Rumania
15. Macedonia
16. Irlanda del Norte
Las semifinales se disputarán el 26 de marzo, mientras que las finales serán el 31 del mismo mes, definiendo así a los cuatro europeos que completarán el cuadro mundialista.
Fuera de Europa, el torneo clasificatorio intercontinental reunirá a representantes de cinco confederaciones, todas con el mismo sueño: conseguir uno de los dos últimos lugares para el Mundial.
Los participantes:
Conmebol: Bolivia
Concacaf: Jamaica y Surinam
AFC (Asia): Irak
CAF (África): Congo
OFC (Oceanía): Nueva Caledonia
El formato es simple y cruel: dos llaves de tres equipos cada una. Los cuatro peor ubicados en el ranking FIFA jugarán semifinales el 23 de marzo, mientras que los dos mejores —actualmente Irak y Congo— avanzarán directo a la final del 31 de marzo, donde se definirán los últimos invitados a Norteamérica 2026.
México (País sede)
Estados Unidos (País sede)
Canadá (País sede)
Japón (AFC)
Nueva Zelanda (OF)
Irán (AFC)
Argentina (CONMEBOL)
Brasil (CONMEBOL)
Ecuador (CONMEBOL)
Uruguay (CONMEBOL)
Paraguay (CONMEBOL)
Colombia (CONMEBOL)
Uzbekistán (AFC)
Corea del Sur (AFC)
Jordania (AFC)
Australia (AFC)
Marruecos (CAF)
Túnez (CAF)
Egipto (CAF)
Argelia (CAF)
Ghana (CAF)
Cabo Verde (CAF)
Sudáfrica (CAF)
Catar (AFC)
Arabia Saudita (AFC)
Inglaterra (UEFA)
Costa de Marfil (CAF)
Senegal (CAF)
Croacia (UEFA)
Francia (UEFA)
Portugal (UEFA)
Noruega (UEFA)
Países Bajos (UEFA)
Alemania (UEFA)
Bélgica (UEFA)
Austria (UEFA)
España (UEFA)
Suiza (UEFA)
Escocia (UEFA)
Panamá (CONCACAF)
Curazao (CONCACAF)
Haití (CONCACAF)
Con 48 selecciones, el Mundial 2026 será el más grande jamás organizado. El torneo incluirá 104 partidos, y los finalistas deberán superar hasta ocho juegos para levantar el trofeo el 19 de julio.
RPO