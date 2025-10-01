Multan a Sergio Ramos por críticas al arbitraje en la Liga MX

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- “¡Qué vergüenza de falta pitó!”, publicó Sergio Ramos en redes sociales luego del partido ante Santos. El mensaje del defensa español de Rayados, donde cuestionó duramente el trabajo del árbitro Luis Enrique Santander, le valió una sanción económica por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

El reclamo surgió tras el duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, en el que Monterrey empató 2-2 ante Santos Laguna.

En su publicación, Ramos también señaló que al equipo regio le fueron anulados dos goles injustamente, lo que terminó por detonar su molestia: “La falta que pita hoy, ¡de chiste! Esto sólo pasa aquí en esta liga”, escribió.

La Comisión Disciplinaria consideró que el comentario del jugador infringió el reglamento y confirmó que se le aplicó una multa económica cuyo monto no fue revelado.

Pese a la polémica, el defensor ya entrena con normalidad con el plantel regiomontano de cara al próximo compromiso frente a Xolos de Tijuana, correspondiente a la jornada 12 del torneo. Monterrey llega a ese duelo ubicado en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, igual que Toluca, pero con menor diferencia de goles.

Por su parte, Xolos se mantiene invicto como local y se encuentra en el sexto puesto general con 19 unidades, por lo que se espera un encuentro de alta exigencia para ambos clubes.

