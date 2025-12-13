Muere Jade Romero Peña, promesa del ciclismo mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclismo mexicano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse el fallecimiento de Jade Romero Peña, ciclista juvenil de apenas 14 años y considerada una de las grandes promesas de esta disciplina a nivel nacional.
De acuerdo con información difundida por redes sociales, la joven atleta perdió la vida en un accidente carretero cuando se dirigía rumbo a Toluca, Estado de México. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre las circunstancias del percance.
La noticia fue confirmada por el A.R. Monex Pro Cycling Team, escuadra internacional a la que Jade se había integrado recientemente como parte del equipo femenil Sub-17, categoría que en los últimos años ha impulsado a destacados talentos del ciclismo mexicano.
Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, Jade Romero había sobresalido en competencias estatales y nacionales, logrando clasificar a las Olimpiadas Nacionales CONADE 2025, un paso clave dentro de su proceso de formación en el alto rendimiento juvenil.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, el equipo expresó su pesar por la pérdida:
“Jade era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”.
Su incorporación formal al A.R. Monex se dio a principios de diciembre, luego de ser detectada durante una gira de visorias realizada a finales de octubre. Apenas días antes de su fallecimiento, el 7 de diciembre, la joven compartió un mensaje en redes sociales que hoy adquiere un tono profundamente emotivo:
“Hoy formo parte del Team sub-17 Femenil de A.R. Monex WMN Pro Cycling Team, una experiencia que ha sido única y transformadora, pero también me hace valorar estar lejos de casa, de mi familia y amigos. […] En eso radica el poder: estar en el presente”.
La noticia ha generado consternación entre equipos, atletas y seguidores del ciclismo, quienes veían en Jade Romero Peña a una futura figura del deporte nacional.
