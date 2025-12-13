Muere Jade Romero Peña, promesa del ciclismo mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclismo mexicano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse el fallecimiento de Jade Romero Peña, ciclista juvenil de apenas 14 años y considerada una de las grandes promesas de esta disciplina a nivel nacional.

De acuerdo con información difundida por redes sociales, la joven atleta perdió la vida en un accidente carretero cuando se dirigía rumbo a Toluca, Estado de México. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre las circunstancias del percance.

La noticia fue confirmada por el A.R. Monex Pro Cycling Team, escuadra internacional a la que Jade se había integrado recientemente como parte del equipo femenil Sub-17, categoría que en los últimos años ha impulsado a destacados talentos del ciclismo mexicano.

Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, Jade Romero había sobresalido en competencias estatales y nacionales, logrando clasificar a las Olimpiadas Nacionales CONADE 2025, un paso clave dentro de su proceso de formación en el alto rendimiento juvenil.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el equipo expresó su pesar por la pérdida:

“Jade era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”.