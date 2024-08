Muere el luchador Villano V a los 62 años de edad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se dio a conocer la muerte del luchador mexicano llamado Villano V, quien dejó el mundo físico a los 62 años de edad.

Fue su hijo Villano V Junior quien en su perfil de Facebook compartió la noticia del deceso de su progenitor, con un mensaje de despedida que se leyó así:

"Papá te amo con toda mi vida !!!!!!!!



Me dejas con mi corazón destrozado



Ya estas con Chely ,con mi abuelita que tanto extrañabas !!!!!!!!



Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes por favor !!!!!!!!



Te honraré día a día!!!!!!!!!!



Gracias papito!!!!!!!!!



No tengo palabras" (sic).