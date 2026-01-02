Mozo se va de Chivas; jugará un año a préstamo en Pachuca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alan Mozo no vestirá la camiseta rojiblanca en el Clausura 2026 de la Liga MX. El club rojiblanco llegó a un acuerdo con Pachuca para cederlo por un año, buscando que el jugador mantenga ritmo de competencia y actividad en el máximo circuito.

Mozo es uno de los tres futbolistas que no entran en los planes del director técnico argentino Gabriel Milito, quien continúa redefiniendo la plantilla para la nueva temporada. Ahora, el lateral derecho reforzará la línea de los Tuzos.

El acuerdo entre Chivas y Pachuca implicó negociaciones salariales, dado que Mozo es uno de los futbolistas mejor remunerados del Rebaño Sagrado. Con esto, el defensor mexicano vestirá su tercera camiseta en el fútbol profesional, tras su paso por Pumas y Guadalajara.

La cesión también forma parte de la estrategia del club tapatío de encontrar un equipo para sus “peces gordos”, mientras sigue buscando soluciones para Erick Gutiérrez y Alan Pulido, quienes representan un reto económico para la institución. El objetivo es que Mozo recupere valor en la cancha y eventualmente pueda ser vendido a buen precio.

Con estas decisiones, Chivas continúa su reestructuración estratégica, equilibrando finanzas y necesidades deportivas mientras se aproxima el inicio del Clausura 2026.