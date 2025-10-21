Morelia vs Leones Negros en el Morelos: horario, boletos y panorama de la Liguilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una contundente victoria 0-3 como visitante ante Irapuato, el Club Atlético Morelia buscará consolidarse entre los mejores del Apertura 2025 cuando reciba a Leones Negros este domingo 26 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Morelos, en la Jornada 13 del torneo.
El duelo será clave en las aspiraciones del equipo michoacano, que actualmente suma 15 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla general. Solo los primeros ocho lugares clasifican a la Fase Final, por lo que cada punto en disputa es determinante.
Este partido también marcará el debut en casa del nuevo director técnico Mario Ortiz, quien fue nombrado recientemente con el objetivo de revertir la mala racha anterior y pelear por un lugar en la Liguilla.
Tras el duelo ante Leones Negros, el Atlético Morelia visitará a Tlaxcala FC el sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Tlahuicole, y cerrará la fase regular en casa frente a Jaiba Brava el sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Morelos.
VIP: $400.00
Plateas Oriente: $275.00
Plateas Poniente: $200.00
Preferente Oriente: $200.00
Preferente Poniente: $160.00
General Norte: $140.00
General Sur: $140.00
Venta en línea: boletomovil.com
Con solo tres jornadas por disputar, el Canario deberá ganar al menos dos encuentros y esperar combinaciones de resultados para asegurar su presencia en la Liguilla. Todo está por definirse.
rmr