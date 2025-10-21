Morelia vs Leones Negros en el Morelos: horario, boletos y panorama de la Liguilla

El duelo será clave en las aspiraciones del equipo michoacano, que actualmente suma 15 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla general. Solo los primeros ocho lugares clasifican a la Fase Final, por lo que cada punto en disputa es determinante.

Este partido también marcará el debut en casa del nuevo director técnico Mario Ortiz, quien fue nombrado recientemente con el objetivo de revertir la mala racha anterior y pelear por un lugar en la Liguilla.