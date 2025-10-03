Morelia vivirá doble fiesta: Atlético Morelia UMSNH Femenil debuta y DJ Víctor Mood pondrá el ritmo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 3 de octubre será una fecha especial para el futbol femenil en Michoacán, ya que el equipo Atlético Morelia UMSNH Femenil hará su debut oficial en la Liga TDP en el Estadio Universitario de la UMSNH, en un encuentro que reunirá deporte, orgullo universitario y música en vivo.

El partido está programado a las 15:00 horas, y el rival a vencer será el conjunto Lobos ULMX Femenil, en lo que se anticipa como un juego vibrante y lleno de emoción.

El equipo nicolaita representa a una nueva generación de talento local, impulsado por el respaldo institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Desde las 14:00 horas se abrirán las puertas del Estadio Universitario para comenzar la jornada con actividades previas, música y animación para toda la familia.

Y para cerrar con broche de oro esta jornada deportiva, al finalizar el encuentro se realizará una presentación especial del DJ Víctor Mood, conocido por su participación en el reality Acapulco Shore. El show musical iniciará a las 20:00 horas, convirtiendo el estadio en una verdadera fiesta universitaria.