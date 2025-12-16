Mohamed: ‘Nunca más al América… ni a la Selección mexicana’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de conquistar el bicampeonato con Toluca, Antonio “Turco” Mohamed volvió a encender los reflectores, pero esta vez no por su hazaña deportiva, sino por su firme postura ante dos de las instituciones más poderosas del futbol mexicano: la Selección Nacional y el Club América.
En el programa Futbol Picante, Mohamed fue cuestionado sobre su posible llegada al banquillo del Tri, así como un hipotético regreso a las Águilas del América. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Ya dije que nunca. Ya está. Nunca más”.
Ricardo Peláez intentó bromear con un “¿Ni aunque te lleve yo?”, a lo que el Turco respondió sin titubear: “Prefiero ser rival del América, porque si tú le ganas, te lleva al límite”.
Estas declaraciones no sólo reflejan un desencanto personal, sino que reafirman una ruptura definitiva con dos entidades que alguna vez formaron parte de su historia. En el caso del América, el técnico argentino los hizo campeones en el Apertura 2014. Aun así, el pasado parece no tener espacio en su futuro.
Sus palabras, pronunciadas entre molestia e ironía, podrían marcar un punto de inflexión en su relación con la afición tricolor y azulcrema. Pero también podrían abrir la puerta a nuevos desafíos, quizá más lejos del reflector mediático y más cerca de la esencia competitiva que lo define.
RPO