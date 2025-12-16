Mohamed: ‘Nunca más al América… ni a la Selección mexicana’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de conquistar el bicampeonato con Toluca, Antonio “Turco” Mohamed volvió a encender los reflectores, pero esta vez no por su hazaña deportiva, sino por su firme postura ante dos de las instituciones más poderosas del futbol mexicano: la Selección Nacional y el Club América.

En el programa Futbol Picante, Mohamed fue cuestionado sobre su posible llegada al banquillo del Tri, así como un hipotético regreso a las Águilas del América. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Ya dije que nunca. Ya está. Nunca más”.

Ricardo Peláez intentó bromear con un “¿Ni aunque te lleve yo?”, a lo que el Turco respondió sin titubear: “Prefiero ser rival del América, porque si tú le ganas, te lleva al límite”.