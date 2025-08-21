MLS domina; Leagues Cup 2025 se queda sin clubes mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Leagues Cup 2025 se quedó sin representación mexicana. Tigres, Toluca, Pachuca y Puebla fueron eliminados en la fase de Cuartos de Final del torneo trinacional que reúne a equipos de la Liga MX, MLS y Canadá, dejando a cuatro clubes estadounidenses en la pelea por el título.

Uno de los primeros equipos en sellar su pase fue el Inter de Miami, comandado por Lionel Messi, que venció 2-1 a Tigres gracias a dos penales. Más tarde, se confirmó su rival: Orlando City, que dejó fuera al campeón del futbol mexicano, Toluca, en una dramática serie de penaltis (6-5) disputada en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

En la otra semifinal, el LA Galaxy superó al Pachuca 2-0 y se enfrentará a Seattle Sounders, que derrotó al Puebla también en penales (4-3), luego de un empate sin goles en tiempo regular.

De esta forma, los cuatro semifinalistas de la Leagues Cup 2025 son equipos de la MLS, lo que refleja una vez más el crecimiento del futbol estadounidense frente al de México.

Los duelos de Semifinales se disputarán el próximo miércoles 27 de agosto, en horarios por definir. Los ganadores no solo avanzarán a la Final del domingo 31, sino que también asegurarán un boleto a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, en caso de no haberlo obtenido previamente.