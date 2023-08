Misael Pedroza se quita la del Necaxa y llega como delantero al Atlético Morelia

Misael, nacido en Aguascalientes, tuvo su formación deportiva en los Rayos del Necaxa desde la sub 13 hasta la sub 23, en donde su mejor torneo en cuanto a anotaciones fue cuando estuvo en la sub 18 en el 2022 en donde hizo 16 goles en 15 partidos que jugó.

En el torneo Clausura 2023 con la sub-20 hizo nueve anotaciones en 17 jornadas en las que tuvo participación con los Rayos.

Ésta será la primera ocasión que Misael juegue para otro equipo y será con los Canarios, en donde tendrá que pelear el puesto de tilular en la delantera directamente con Alonso Flores.

