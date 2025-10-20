Miranda Grana logra medalla mundial y récord nacional en natación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nadadora mexicana Miranda Grana hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en subir al podio en una Copa del Mundo de Natación en curso corto, al conquistar la medalla de bronce en la prueba de 200 metros dorso, durante la segunda etapa del circuito, celebrada en Westmont, Illinois, Estados Unidos.

Grana registró un tiempo de 2:01.96, marca que además representa un nuevo récord nacional para México en esta distancia. Con este resultado, la atleta no solo sube al podio internacional, sino que consolida su nombre como una de las figuras más destacadas de la natación nacional.