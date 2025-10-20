Miranda Grana logra medalla mundial y récord nacional en natación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nadadora mexicana Miranda Grana hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en subir al podio en una Copa del Mundo de Natación en curso corto, al conquistar la medalla de bronce en la prueba de 200 metros dorso, durante la segunda etapa del circuito, celebrada en Westmont, Illinois, Estados Unidos.
Grana registró un tiempo de 2:01.96, marca que además representa un nuevo récord nacional para México en esta distancia. Con este resultado, la atleta no solo sube al podio internacional, sino que consolida su nombre como una de las figuras más destacadas de la natación nacional.
En la misma competencia, la australiana Kaylee McKeown se llevó la medalla de oro al finalizar con un tiempo de 1:57.87, estableciendo un nuevo récord mundial. La plata fue para la estadounidense Regan Smith, otra de las grandes favoritas del circuito.
Este logro convierte a Miranda Grana en referente histórico para la natación mexicana, una disciplina que ha tenido destacadas actuaciones individuales en los últimos años, pero que hasta ahora no había conseguido presencia en el podio de una Copa del Mundo en curso corto, que se disputa en piscinas de 25 metros.
Además del valor simbólico y deportivo de esta medalla, el desempeño de Miranda Grana abre posibilidades reales de representación nacional en futuros campeonatos mundiales, además de visibilizar el talento femenino en los deportes acuáticos de alto rendimiento.
