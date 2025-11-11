¡Milagro tricolor! México avanza en el Sub-17 por Fair Play

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Contra todo pronóstico, la Selección Mexicana Sub-17 avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2025 gracias a una inesperada combinación de resultados… y una sola tarjeta amarilla menos.
Cuando todo parecía perdido tras la derrota 3-1 ante Suiza, el Tri juvenil comenzó a empacar con resignación. Sin embargo, el destino tenía otros planes: la victoria de Malí 2-0 sobre Arabia Saudita le dio al conjunto dirigido por Carlos Cariño el último boleto disponible como uno de los mejores terceros lugares, empatando en puntos, goles a favor y en contra con Arabia, pero superándolo por criterio de Fair Play.
El milagro fue literal. México y Arabia compartieron números: tres puntos, tres goles anotados, cinco en contra. ¿La diferencia? Una tarjeta amarilla menos. Ese pequeño detalle disciplinario selló la clasificación agónica de los verdes, que ahora enfrentarán a Argentina el próximo viernes 14 de noviembre, en un duelo de alto voltaje.
El regalo del destino trae consigo un reto mayúsculo: la albiceleste, siempre candidata, será el próximo rival de México. Aunque el conjunto nacional ha mostrado altibajos, el pase logrado con el corazón —más que con los pies— podría inyectar una dosis extra de motivación.
La FIFA aún no confirma el horario del encuentro, pero se espera que se juegue en horario vespertino (hora local).
RPO