¡Milagro tricolor! México avanza en el Sub-17 por Fair Play

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Contra todo pronóstico, la Selección Mexicana Sub-17 avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2025 gracias a una inesperada combinación de resultados… y una sola tarjeta amarilla menos.

Cuando todo parecía perdido tras la derrota 3-1 ante Suiza, el Tri juvenil comenzó a empacar con resignación. Sin embargo, el destino tenía otros planes: la victoria de Malí 2-0 sobre Arabia Saudita le dio al conjunto dirigido por Carlos Cariño el último boleto disponible como uno de los mejores terceros lugares, empatando en puntos, goles a favor y en contra con Arabia, pero superándolo por criterio de Fair Play.