Miguel Layún se despide y resulta criticado por este detalle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El jugador del América Miguel Layún subió a sus redes sociales un inspirador mensaje con el que dijo adiós a las canchas, pero resultó criticado por un detalle.

Y es que luego de ganar el campeonato con las Águilas del América, el jugador consideró buena idea tomarse una foto en su cama con los premios, y unas palabras de aliento que dicen así:

"¡No se trata solo de soñar!

Cuando somos niños, soñamos con lo que queremos lograr cuando crezcamos, cuando crecemos nuestros sueños van cambiando, se vuelven cada vez más ambiciosos, y mientras más ambiciosos, más determinación necesitamos, y mientras más determinados somos, más probabilidades de lograrlos.

17 años y 8 meses después de haber cumplido el primer gran sueño de un niño que quería ser futbolista profesional, se cierra un ciclo logrando el último gran sueño.

Hoy solo quiero decirte a ti que lees este pequeño texto, que sueñes, que te permitas creer que eres capaz de lograr lo más grande que pase por tu mente, que seas determinad@, que te niegues a escuchar todas esas voces que querrán convencerte que no eres capaz, y que aún no logrando algún sueño, te sientas orgulloso por permitirte intentarlo.

Sé que el miedo a fallarnos es paralizante, así que solo te comparto estas dos frases:

'Solo una cosa vuelve a un sueño imposible, el miedo a fracasar' Paolo Coelho.

'Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes' Richard Branson" (sic).

Aunque el mensaje tiene una carga de aliento y motivación, para algunos lo que llamó la atención fueron las fotos que subió, ya que hubo quienes consideraron que le copió a Messi.

En los comentarios usuarios de redes sociales le recordaron que él no es el jugador argentino y hasta lo llamaron ridículo:

"Solo los grandes como Messi pueden hacer esa foto , ridículo"; "bro is not messi 😭"; "También no chingues, esas fotos con para Cristiano Messi etc otro nivel no por ganar la liga mx . Fuiste un jugador cumplidor y nada mas" (sic), se leyó.