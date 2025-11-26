Michoacanos pueden inscribirse a jornada nacional por la inclusión deportiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en conjunto con instituciones como la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional DIF, anunció la realización de la Jornada Nacional de Capacitación por la Inclusión a la Cultura Física de las Personas con Discapacidad.

El evento se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre de 2025, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Auditorio de Medicina y Comunicación Social de la CONADE, ubicado en Camino Santa Teresa 482, colonia Peña Pobre, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

La invitación fue difundida por Cecufid Michoacán a través de redes sociales, con el objetivo de motivar la participación de profesionales del deporte, organizaciones civiles y ciudadanía michoacana interesada en fortalecer la inclusión dentro del ámbito físico-deportivo.