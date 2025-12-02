Michael Jordan reta a NASCAR en histórica demanda antimonopolio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michael Jordan, el ícono global del baloncesto y actual copropietario del equipo 23XI Racing, enfrenta en tribunales una batalla legal que podría redefinir el mundo del automovilismo en Estados Unidos. Compareció ante una corte en Carolina del Norte, donde dio inicio la selección del jurado en el juicio por una demanda antimonopolio que interpuso contra la organización NASCAR.

La querella, que Jordan presentó en conjunto con Front Row Motorsports, acusa a NASCAR y a su director ejecutivo, Jim France, de ejercer un control monopólico sobre el deporte, bloqueando a competidores y favoreciendo sus propios intereses. Los demandantes señalan que esto se traduce en una desventaja directa para dueños de equipos, pilotos, patrocinadores y, finalmente, para los aficionados que sostienen el espectáculo.

La demanda alega que NASCAR habría adquirido la mayoría de los principales circuitos automovilísticos para reservarlos en exclusiva a su categoría, al tiempo que firmó acuerdos restrictivos con otros recintos y absorbió a rivales como el Automobile Racing Club of America (ARCA), limitando así el crecimiento de otras propuestas dentro del automovilismo tipo stock car.

Michael Jordan en este nuevo capítulo de su vida podría consolidarlo como una figura influyente también en la defensa de la equidad en los deportes profesionales.