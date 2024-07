"Mi decisión", responde Rafa Márquez a críticas por dejar Europa y llegar como auxiliar a México

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por una gran parte de la afición que cuestionó que Márquez tuviera que dejar sus proyectos en Europa.

"Pobre Rafa Márquez", "No le hagan eso a Rafa, al otro porque ya está viejo y le gusta la feria, pero a una leyenda no por favor", "Márquez arruinó su carrera de entrenador" y "Ay no Rafa, te hubieras quedado en barça" son sólo algunos de comentarios que se hicieron al respecto en redes sociales.