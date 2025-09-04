Deportes

Messi se despide de Argentina con duelo clave ante Venezuela

Lionel Messi jugará su último partido con la Albiceleste en suelo argentino
El encuentro se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental
El encuentro se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio MonumentalESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbol mundial se prepara para un momento histórico: Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina en su país, enfrentando a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el marco de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El encuentro está programado para este jueves 4 de septiembre de 2025, a las 17:30 horas (centro de México), y será transmitido en vivo a través de VIX Premium, en lo que promete ser un duelo lleno de emociones y simbolismo.

Con este compromiso, Messi alcanzará su partido número 194 con la Albiceleste, cerrando un ciclo dorado ante su gente. Aunque ya anunció que seguirá jugando profesionalmente con el Inter Miami, este será el último partido oficial que dispute en suelo argentino con la camiseta nacional.

Su legado con Argentina incluye una Copa América, una Finalissima y, por supuesto, la ansiada Copa del Mundo de Catar 2022.

“Este partido será muy especial, en casa, con mi gente, con todo lo que viví…”
declaró Messi días atrás en una entrevista para medios internacionales

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, viene de un empate 1-1 frente a Colombia, que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El partido dejó como nota negativa la expulsión de Enzo Fernández. A pesar de esto, Argentina ya tiene asegurado su boleto para el Mundial 2026, lo que convierte este duelo en un homenaje perfecto para el “10”.

Te puede interesar:
Jugador cachetea a árbitra tras expulsión y causa polémica
El encuentro se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental

RPO

Messi
Eliminatorias mundialistas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com