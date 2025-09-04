Messi se despide de Argentina con duelo clave ante Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbol mundial se prepara para un momento histórico: Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina en su país, enfrentando a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el marco de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Con este compromiso, Messi alcanzará su partido número 194 con la Albiceleste, cerrando un ciclo dorado ante su gente. Aunque ya anunció que seguirá jugando profesionalmente con el Inter Miami, este será el último partido oficial que dispute en suelo argentino con la camiseta nacional.
Su legado con Argentina incluye una Copa América, una Finalissima y, por supuesto, la ansiada Copa del Mundo de Catar 2022.
La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, viene de un empate 1-1 frente a Colombia, que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El partido dejó como nota negativa la expulsión de Enzo Fernández. A pesar de esto, Argentina ya tiene asegurado su boleto para el Mundial 2026, lo que convierte este duelo en un homenaje perfecto para el “10”.
