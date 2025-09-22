Memo Ochoa sufre goleada 5-0 en su debut en Chipre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jornada para el olvido vivió Guillermo “Memo” Ochoa en la Primera División de Chipre. El AEL Limassol, con el arquero mexicano como titular durante los 90 minutos, cayó 5-0 ante el Omonia Nicosia, líder del torneo.

Ochoa no pudo evitar la contundente ofensiva rival. Los goles llegaron de manera escalonada y con diferentes protagonistas: Senou Coulibaly abrió el marcador al minuto 21’, seguido por Willy Semedo al 50’. Más tarde, en la recta final del encuentro, el Omonia selló la goleada con tantos de Evangelos Andreou (75’), Ioannis Kousoulos (77’) y Angelos Neophytou (83’).

Ochoa, figura histórica de la Selección Mexicana, enfrenta el reto de recuperar confianza en un futbol poco habitual para jugadores mexicanos.

Este revés deja al AEL Limassol con serias dudas en su defensa y plantea interrogantes sobre el rumbo del club en el torneo chipriota, donde equipos como Omonia muestran su fortaleza jornada a jornada.