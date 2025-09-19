Memo Ochoa, entre los 5 porteros más goleados del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo “Memo” Ochoa, uno de los nombres más emblemáticos del fútbol mexicano, vuelve a estar en el centro de atención al figurar en el top 5 de los porteros más goleados del mundo a nivel de selecciones nacionales. Sin embargo, su legado aún busca nuevos capítulos, esta vez, desde la Liga de Chipre.

Tras meses de incertidumbre sobre su futuro deportivo y sin lograr un contrato en alguna liga considerada de alto nivel, el arquero mexicano ha tomado la decisión de continuar su carrera en el fútbol chipriota, lo que le permite mantenerse activo y cumplir con uno de los requisitos del técnico Javier Aguirre para aspirar a estar en la lista del Mundial 2026.

Aunque su carrera está plagada de actuaciones memorables —sobre todo en Mundiales como el de Brasil 2014—, en 2024 se dio a conocer que Ochoa se ubicaba en el octavo lugar de los porteros más goleados en la historia con selecciones, sumando 152 tantos en 150 encuentros.