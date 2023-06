Medios aseguran que André Jardine ya es en DT del América

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- André Jardine es el nuevo director técnico del América, así lo aseguran varios medios deportivos y se prevé que en próximas horas se haga oficial.

El torneo Apertura 2023 comienza dentro de 15 días por lo que había preocupación entre la afición americanista por la falta de un estratega para el conjunto.

Medio Tiempo señala que el América llegó a un acuerdo con el Atlético de San Luis, equipo del que procede Jardine, brasileño, de pagar una cláusula de rescisión de 2 millones de dólares para el traspaso.

Por su parte, Carlos Guerrero de Azteca deportes señala que Jardine "Es un técnico que hizo trabajar e hizo lucir a un equipo como el San Luis, si consideramos que pudo con el San Luis ¿por qué no con el América? que será una plantilla abismalmente distinta a la del cuadro potosino, que tendrá recursos, que tendrá apoyo (...) Yo creo que América ha sido sensato y elocuente, no se dejó llevar por el impacto mediático del qué dirán, sino que fueron cautelosos. Me agrada el fichaje de Jardine".