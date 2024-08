Medallistas olímpicos agradecen a Ana Guevara su apoyo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya, junto con su entrenadora Ma Jin, visitaron a Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

A decir de la Conade en su portal web, la visita fue para agradecer los apoyos brindados que dieron como resultado la obtención del histórico resultado en la capital francesa.

“El apoyo tanto de Ana Guevara como de la Conade siempre ha estado, ha sido incondicional desde que vivimos en el CNAR, tengo a mi entrenadora, a mi fisioterapeuta, mis doctores y en cuanto a los consejos que la directora general me compartió me ayudó bastante ahora que estuve en estos Juegos Olímpicos porque me dijo varios detalles y puntos que en su momento los analicé y después los viví, y qué bueno que me los dijo porque ya sabía cómo afrontar la competencia”, expresó Osmar Olvera.