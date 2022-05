Mbappé batea al Real Madrid y decide renovar con PSG

Es de recordar que había rumores sobre la posibilidad de fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, tanto que los aficionados ya estaban listos para recibirlo con los brazos abiertos, pero Kylian Mbappé cedió al PSG que le triplicó lo ofrecido por el Madrid.

El mismo presidente del Real Madrid confirmó la noticia, pues el francés le externó su decisión a través de un mensaje de WhatsApp en donde rechazó la oferta de los españoles, pese a que supuestamente el director general del Club, José Ángel Sánchez había obtenido el compromiso de que Mbappé iba a jugar en el nuevo Bernabéu.

Aquí el mensaje de Mbappé al presidente del Real Madrid:

“Señor Florentino: Le comunico que he decido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Le deseo mucha suerte en la final de la Copa de Europa”.

Ahora el francés se colocó como uno de los jugadores que más dinero percibirá en todo el mundo, y será el mejor pagado de la plantilla del PSG, por encima de Lionel Messi y Neymar Jr., por lo que Kylian Mbappé pasará a ganar un total de 100 millones de euros de manera anual, más un plus de 300 millones de euros por firmar su nuevo contrato con el PSG.

¿Por qué llaman rata a Kylian Mbappé?

Luego de la noticia de que Mbappé decidió firmar con el PSG y no con el Real Madrid como estaba previsto, los aficionados del Club enardecieron en redes sociales ya que acusaron al francés de traicionar a los españoles y al presidente del Club por dinero.

“Ha esperado hasta el último día. Ha hecho que no fichemos a HAALAND porque teníamos su SÍ. HA UTILIZADO AL REAL MADRID para sacar un contrato millonario. ES UNA RATA”.