Mazatlán FC cambia de timón… otra vez; llega Sergio Bueno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mazatlán FC volvió a demostrar que la palabra “proceso” no figura en su diccionario. En un Comunicado Oficial, el club anunció la llegada de Sergio Bueno Rodríguez como nuevo director técnico del primer equipo varonil, confirmando que el banquillo cañonero sigue siendo uno de los más inestables del futbol mexicano.

Con una trayectoria amplia —y conocida— en la Primera División, Bueno asume el mando de un equipo que, fiel a su costumbre, vuelve a cambiar de rumbo cuando el torneo apenas comienza.

El estratega no llegará solo a esta nueva aventura exprés. Su cuerpo técnico estará integrado por René Isidoro García, como auxiliar técnico, y Alberto Pedraza, en la preparación física, en un intento por darle orden a un proyecto que vive en permanente construcción.