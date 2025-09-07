Max Verstappen conquista el GP de Italia en Monza

El piloto de Red Bull dominó en el “Templo de la Velocidad” con un margen de 19.2 segundos sobre sus rivales, cerrando la carrera en un tiempo oficial de 1 hora, 13 minutos y 24.325 segundos, a una velocidad media de 250.706 km/h.

En el podio lo acompañaron los pilotos de McLaren, con Lando Norris en segundo lugar y Oscar Piastri en tercero.

Aunque Piastri llegó a adelantar a Norris tras una parada lenta en pits, el equipo le pidió devolver la posición a su compañero británico.

Al respecto, Verstappen declaró a medios oficiales tras la carrera: “Desde mi punto de vista, una mala parada puede pasar, al igual que se rompe un motor o que cometes un error por cuenta propia. Así son las carreras. Así que sí, me tuve que reír un poco de que le pidieran devolver la posición”.

BCT