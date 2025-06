Martinoli y García se quedan sin Copa Oro: este es el motivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo parece indicar que este año, los fanáticos del estilo único de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague tendrán que buscar otra opción para seguir a la Selección Mexicana. Y es que TV Azteca no transmitirá la Copa Oro 2025, uno de los torneos más importantes de la región.

El motivo principal es económico. La Concacaf habría solicitado 9 millones de dólares a cada televisora mexicana interesada en transmitir el torneo, una cifra que en TV Azteca consideraron inviable.

Aunque se había especulado con la posibilidad de que TV Azteca adquiriera únicamente los derechos de la fase final (de Cuartos de Final en adelante), hasta el momento no hay un acuerdo confirmado. De no cerrarse una negociación de último minuto, sería la primera vez en años que el torneo no se verá por la señal del Ajusco.

Este sábado, México debutará en el certamen frente a República Dominicana en Los Ángeles, y será TUDN, la señal deportiva de Televisa, quien tenga el control absoluto de la transmisión. Una victoria clara en términos de rating para la empresa de San Ángel.

La decisión de TV Azteca parece también tener un trasfondo más profundo: el desgaste comercial de la Selección Mexicana, que ya no genera las mismas audiencias de antes. El costo por los derechos, combinado con una posible baja de ingresos publicitarios, llevó a la cadena a retirarse de la negociación.