Marruecos hace historia y vence a Argentina en la final del Mundial Sub-20

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marruecos hizo historia al vencer 2-0 a Argentina en la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, disputada este domingo en el Estadio Nacional de Santiago. Con este resultado, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi se convirtió en el segundo país africano en ganar el torneo, tras Ghana en 2009.
Argentina llegaba como favorita indiscutible: con seis títulos en su haber y una campaña perfecta de seis victorias, 15 goles a favor y solo dos en contra. Marruecos, en contraste, debutaba en una final de este tipo y había tenido un camino más complicado, incluyendo una derrota ante México y un triunfo por penales frente a Francia en semifinales.
El partido cambió desde los primeros minutos con una jugada clave de Yassir Zabiri. El delantero marroquí fue derribado por el arquero argentino tras una escapada veloz, y aunque el VAR determinó solo tarjeta amarilla y tiro libre, el propio Zabiri cobró con precisión para abrir el marcador con un golazo al ángulo.
Argentina intentó reaccionar de inmediato, pero Marruecos aprovechó un contragolpe para ampliar la ventaja. Ismael Baouf robó el balón y habilitó a Othmane Maamma, quien centró para que Zabiri definiera de volea y firmara su doblete. La Albiceleste buscó el descuento, pero no logró concretar sus opciones frente al orden defensivo de los africanos.
A pesar del dominio en posesión y los intentos constantes de ataque, Argentina no pudo romper la muralla defensiva liderada por Baouf y Zahouani. Al sonar el silbatazo final, Marruecos celebró su primer título mundial Sub-20, 48 años después de su debut en esta categoría, consolidando una campaña histórica para el fútbol africano.
