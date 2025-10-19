Marruecos hace historia y vence a Argentina en la final del Mundial Sub-20

El partido cambió desde los primeros minutos con una jugada clave de Yassir Zabiri. El delantero marroquí fue derribado por el arquero argentino tras una escapada veloz, y aunque el VAR determinó solo tarjeta amarilla y tiro libre, el propio Zabiri cobró con precisión para abrir el marcador con un golazo al ángulo.

Argentina intentó reaccionar de inmediato, pero Marruecos aprovechó un contragolpe para ampliar la ventaja. Ismael Baouf robó el balón y habilitó a Othmane Maamma, quien centró para que Zabiri definiera de volea y firmara su doblete. La Albiceleste buscó el descuento, pero no logró concretar sus opciones frente al orden defensivo de los africanos.

A pesar del dominio en posesión y los intentos constantes de ataque, Argentina no pudo romper la muralla defensiva liderada por Baouf y Zahouani. Al sonar el silbatazo final, Marruecos celebró su primer título mundial Sub-20, 48 años después de su debut en esta categoría, consolidando una campaña histórica para el fútbol africano.

rmr