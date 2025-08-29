Mario García, el técnico que suele complicar al Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nombre de Mario García se ha convertido en un dolor de cabeza recurrente para el Club Atlético Morelia, el estratega capitalino ha marcado capítulos determinantes en la Liga Expansión MX.

Durante su etapa con Atlante, García acumuló varias victorias contra el cuadro rojiamarillo: Apertura 2022, Clausura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2023. Solo en tres ocasiones cayó frente a los Canarios en temporada regular: Apertura 2020, Clausura 2021 y Apertura 2021.

En instancias definitivas también ha mantenido números favorables. En la semifinal del Apertura 2020, Atlante y Morelia empataron 1-1 en el global, pero los Potros avanzaron por mejor posición en la tabla. Un año más tarde, en el Clausura 2021, los Canarios se impusieron 2-1 en el global. Para el Clausura 2022, Morelia volvió a eliminarlos con un 2-0 en semifinales, aunque la revancha llegó en el Campeón de Campeones, cuando Atlante se quedó con el título en el estadio Morelos tras un empate 1-1 y victoria en penales.

En el Apertura 2024, García dirigió al Atlético Morelia durante 14 partidos con un saldo discreto: 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Tras su salida, en el Clausura 2025 reapareció como técnico de Mineros de Zacatecas, equipo con el que empató 1-1 frente a los michoacanos.

Con estos antecedentes, el historial confirma que Mario García conoce bien cómo complicar a los Canarios desde el banquillo rival.

BCT