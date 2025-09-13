Marco Verde gana por nocaut técnico en Las Vegas

Las Vegas, Nevada (MiMorelia.com).- La fiebre del boxeo ya se siente en Las Vegas en la antesala del esperado combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terrence Crawford. Y fue un mexicano quien se robó los reflectores en una de las peleas preliminares de la noche: Marco Verde.
El joven pugilista, originario de México y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, venció por nocaut técnico a Sona Akale en un combate pactado en la categoría de los pesos medianos.
Desde los primeros asaltos, Verde se mostró dominante en el ring. Con combinaciones efectivas y una postura agresiva, logró desestabilizar a Akale, quien tuvo problemas para responder a la presión del mexicano.
El combate terminó en el cuarto round, cuando el juez consideró que una combinación de golpes de Verde había sido suficiente para detener la pelea. Sin embargo, la decisión fue polémica, ya que Akale protestó enérgicamente, asegurando que aún estaba en condiciones de continuar.
Este triunfo representa una nueva etapa en el camino profesional de Marco Verde, quien busca consolidarse tras su destacada participación olímpica.
“Muy contento, muy feliz, eso es lo que andamos buscando, acumular experiencia para lograr los objetivos grandes. Al final tenemos nuestra estrategia, no buscamos el nocaut, pero se dio solo, gracias a Dios", declaró el boxeador mexicano tras la pelea.
Con esta victoria, el llamado “Green” suma un paso más en su prometedora carrera, ganando visibilidad en la misma cartelera que protagonizarán grandes figuras del boxeo mundial.
mrh