Marco Verde gana por nocaut técnico en Las Vegas

Las Vegas, Nevada (MiMorelia.com).- La fiebre del boxeo ya se siente en Las Vegas en la antesala del esperado combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terrence Crawford. Y fue un mexicano quien se robó los reflectores en una de las peleas preliminares de la noche: Marco Verde.

El joven pugilista, originario de México y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, venció por nocaut técnico a Sona Akale en un combate pactado en la categoría de los pesos medianos.

Desde los primeros asaltos, Verde se mostró dominante en el ring. Con combinaciones efectivas y una postura agresiva, logró desestabilizar a Akale, quien tuvo problemas para responder a la presión del mexicano.