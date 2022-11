María del Rosario, campeona olímpica, se retira del taekwondo

Rosario Espinoza de 34 años de edad y recién convertida en madre, estuvo acompañada de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara.

La taekwondoin dijo sentirse satisfecha con su trabajo, por lo que está tranquila de darle un cierre a una etapa de su vida.

“Me voy con mucha alegría de que cumplí lo que me propuse, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, puse la bandera de México en lo más alto desde un Abierto, Juegos Centroamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos, mucha enseñanza que me dio el deporte. Me quedó con muchas cosas”.