¡Malas noticias para Pumas! JJ Macías se pierde el Clausura 2026 por rotura de ligamentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Pumas han confirmado una noticia que sacude al equipo de cara al cierre del Apertura 2025: José Juan “JJ” Macías sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de lesiones en el menisco medial y el ligamento colateral medial.

El club emitió un comunicado este lunes 10 de noviembre, en el que informó que el delantero será sometido a cirugía en los próximos días, tras realizar las evaluaciones médicas pertinentes.

De acuerdo con el parte médico, la recuperación del atacante tomará aproximadamente nueve meses, por lo que se perderá no solo el Play In del Apertura 2025, sino también el Clausura 2026, a celebrarse meses antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.