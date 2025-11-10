¡Malas noticias para Pumas! JJ Macías se pierde el Clausura 2026 por rotura de ligamentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Pumas han confirmado una noticia que sacude al equipo de cara al cierre del Apertura 2025: José Juan “JJ” Macías sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de lesiones en el menisco medial y el ligamento colateral medial.
El club emitió un comunicado este lunes 10 de noviembre, en el que informó que el delantero será sometido a cirugía en los próximos días, tras realizar las evaluaciones médicas pertinentes.
De acuerdo con el parte médico, la recuperación del atacante tomará aproximadamente nueve meses, por lo que se perderá no solo el Play In del Apertura 2025, sino también el Clausura 2026, a celebrarse meses antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Macías es uno de los jugadores clave en el torneo regular. La escuadra auriazul se clasificó al Play In tras vencer 3-2 a Cruz Azul, pero ahora enfrentará esta fase sin uno de sus elementos ofensivos más importantes.
Esta lesión consiste en la ruptura total del LCA, un ligamento que estabiliza la rodilla en movimientos de giro o cambios bruscos de dirección. Es común en deportes de alto rendimiento como el fútbol, y su rehabilitación puede extenderse dependiendo de las condiciones físicas del jugador y de la existencia de lesiones asociadas.
La reincorporación a la competencia se evalúa caso por caso, siempre bajo supervisión médica.
BCT