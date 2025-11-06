Mac McClung: espectáculo sin contrato en la NBA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espectáculo lo acompaña. La energía lo define. El talento, indiscutible. Pero si algo caracteriza la carrera reciente de Mac McClung es su persistente lucha contra la adversidad.
Desde su explosiva aparición en el Concurso de Clavadas de 2023, cuando aún vestía fugazmente la camiseta de los Philadelphia 76ers, McClung ha creado su fama en los reflectores del fin de semana de estrellas… pero no jugando con equipos de la NBA. Aquel año, fue firmado y cortado en una semana, justo antes de saltar a la fama con su icónica actuación en el All-Star Weekend.
En 2024 y 2025, dos nuevos títulos de clavadas confirmaron que su dominio del aire no era casualidad. Sin embargo, en tierra firme, la realidad fue distinta. Tras un breve paso con los Orlando Magic, donde vio pocos minutos de juego, volvió a ser relegado.
En octubre de 2025, los Chicago Bulls lo firmaron… y lo cortaron en cuestión de horas. Una decisión fulminante que retrata las reglas del juego en la liga más exigente del planeta.
Más recientemente, los Indiana Pacers le dieron una nueva oportunidad. Tres partidos. Tres intentos. Luego, otra vez, el silencio.
Mientras tanto, sus clavadas continúan llenando feeds y reels, alimentando la narrativa de un jugador cuya esencia parece estar más allá del marcador.
