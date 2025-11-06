Mac McClung: espectáculo sin contrato en la NBA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espectáculo lo acompaña. La energía lo define. El talento, indiscutible. Pero si algo caracteriza la carrera reciente de Mac McClung es su persistente lucha contra la adversidad.

Desde su explosiva aparición en el Concurso de Clavadas de 2023, cuando aún vestía fugazmente la camiseta de los Philadelphia 76ers, McClung ha creado su fama en los reflectores del fin de semana de estrellas… pero no jugando con equipos de la NBA. Aquel año, fue firmado y cortado en una semana, justo antes de saltar a la fama con su icónica actuación en el All-Star Weekend.