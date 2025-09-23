Místico, único mexicano en el top 10 de luchadores mundiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Místico se convirtió en el único mexicano dentro del Top 10 del ranking mundial PWI500, que publica anualmente la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated, consolidando su legado en la lucha libre a nivel global.

El listado, que evalúa a los 500 mejores luchadores entre agosto de 2024 y julio de 2025, considera diversos criterios como calidad en el ring, campeonatos obtenidos, rivalidades, victorias y el desarrollo del personaje (kayfabe). En esta edición, Místico alcanzó la novena posición, superando incluso a figuras internacionales como Will Ospreay, de All Elite Wrestling (AEW).

El luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha tenido un año excepcional. Tras una intensa rivalidad con MJF, obtuvo el Campeonato Semicompleto del CMLL en la Arena México, uno de los recintos más emblemáticos del pancracio. Además, sus recientes apariciones en AEW lo catapultaron de nuevo a la escena internacional como protagonista indiscutible.

Cabe recordar que el año anterior, Místico también logró ingresar al Top 10, aunque en el último lugar. Su ascenso al noveno puesto reafirma su posición como ícono nacional y figura de élite en el deporte.