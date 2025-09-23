Deportes

Místico, único mexicano en el top 10 de luchadores mundiales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Místico se convirtió en el único mexicano dentro del Top 10 del ranking mundial PWI500, que publica anualmente la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated, consolidando su legado en la lucha libre a nivel global.

El listado, que evalúa a los 500 mejores luchadores entre agosto de 2024 y julio de 2025, considera diversos criterios como calidad en el ring, campeonatos obtenidos, rivalidades, victorias y el desarrollo del personaje (kayfabe). En esta edición, Místico alcanzó la novena posición, superando incluso a figuras internacionales como Will Ospreay, de All Elite Wrestling (AEW).

El luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha tenido un año excepcional. Tras una intensa rivalidad con MJF, obtuvo el Campeonato Semicompleto del CMLL en la Arena México, uno de los recintos más emblemáticos del pancracio. Además, sus recientes apariciones en AEW lo catapultaron de nuevo a la escena internacional como protagonista indiscutible.

Cabe recordar que el año anterior, Místico también logró ingresar al Top 10, aunque en el último lugar. Su ascenso al noveno puesto reafirma su posición como ícono nacional y figura de élite en el deporte.

Ranking PWI500: así quedó el Top 10

  1. Cody Rhodes

  2. Jon Moxley

  3. Gunther

  4. Adam Page

  5. Hirooki Goto

  6. Jey Uso

  7. Swerve Strickland

  8. Seth Rollins

  9. Místico

  10. Will Ospreay

México no solo está representado por Místico. El Hijo del Vikingo, luchador de alto impacto conocido por su estilo aéreo y participación en AAA y promociones internacionales, se posicionó en el lugar 18, siendo el segundo mexicano mejor rankeado. Su desempeño constante y su capacidad para innovar lo han convertido en una de las joyas del pancracio moderno.

