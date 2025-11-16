México vs Portugal: fecha y hora del duelo de octavos en el Mundial Sub-17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene fecha y rival confirmados para los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025: se medirá ante Portugal el próximo martes 18 de noviembre, en punto de las 7:00 horas (tiempo del centro de México), en el Campo 3 de la Aspire Zone, en Doha.
El equipo tricolor accedió a esta instancia tras vencer a Argentina en una emocionante tanda de penales. Luego de un inicio complicado en la fase de grupos, con dos derrotas y una victoria, México avanzó como uno de los mejores terceros lugares gracias al criterio de fair play, al registrar menos tarjetas que Arabia Saudita.
En el duelo contra Argentina, la figura fue el arquero Santiago López, quien atajó un penal decisivo y anotó el suyo, contribuyendo a la victoria y demostrando gran carácter.
Ahora, la escuadra nacional buscará dar otro golpe de autoridad ante Portugal, selección que finalizó en segundo lugar de su grupo, con victorias sobre Marruecos y Nueva Caledonia, pero una derrota ante Japón.
BCT