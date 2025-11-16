México vs Portugal: fecha y hora del duelo de octavos en el Mundial Sub-17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene fecha y rival confirmados para los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025: se medirá ante Portugal el próximo martes 18 de noviembre, en punto de las 7:00 horas (tiempo del centro de México), en el Campo 3 de la Aspire Zone, en Doha.

El equipo tricolor accedió a esta instancia tras vencer a Argentina en una emocionante tanda de penales. Luego de un inicio complicado en la fase de grupos, con dos derrotas y una victoria, México avanzó como uno de los mejores terceros lugares gracias al criterio de fair play, al registrar menos tarjetas que Arabia Saudita.