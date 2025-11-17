México vs Paraguay: El Tri cierra el 2025 con amistoso rumbo al Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de futbol disputará este martes 18 de noviembre su último compromiso del año 2025, en un encuentro amistoso de preparación ante Paraguay en el Alamodome de Houston, Texas. Este partido no solo marca el cierre del calendario anual del Tri, sino que representa una nueva prueba de cara a la Copa del Mundo 2026, donde México será anfitrión.

El combinado dirigido por Javier Aguirre llega tras un empate 1-1 contra Uruguay, resultado que dejó sensaciones encontradas entre la afición debido a la falta de contundencia ofensiva, pese a haber controlado varios tramos del partido. Ese desempeño, sumado a los recientes abucheos en el Territorio Santos Modelo, ha generado un entorno tenso para el equipo nacional.

Por su parte, la selección paraguaya aterriza en territorio texano con el objetivo de redimirse tras caer ante Estados Unidos en su último encuentro. El conjunto guaraní busca cerrar el año con una victoria que les permita reforzar su proceso de cara al Mundial 2026, torneo al que regresarán tras tres ediciones de ausencia.

La elección de Houston como sede no es casualidad. Tras los desencuentros con la afición mexicana en recientes partidos jugados en casa, el Tri vuelve a Estados Unidos, donde históricamente ha recibido mayor respaldo en las gradas. El Alamodome se perfila como el escenario ideal para cerrar el año con buen ambiente y ritmo competitivo.

Dónde y cuándo ver el partido

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Hora: 19:30 horas (centro de México)

Lugar: Alamodome, Houston, Texas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX+

Este duelo servirá como termómetro para el equipo tricolor que sigue afinando piezas rumbo al reto más importante de su historia reciente: ser protagonista en casa en el Mundial 2026.

