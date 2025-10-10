México vs Colombia: hora, canal y todo lo que debes saber del amistoso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México se enfrentará a su similar de Colombia en un partido de carácter amistoso, este sábado 11 de octubre, como parte de su preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

El duelo se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, y representa una gran prueba para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que busca afinar detalles y consolidar su esquema táctico.

El Tricolor vuelve a la actividad tras los empates registrados en septiembre ante Japón y Corea del Sur, encuentros donde el rendimiento dejó dudas, aunque el técnico nacional aseguró estar “tranquilo” con la base de jugadores y el estilo que busca implementar.

“Ya tenemos una base clara de lo que queremos mostrar en el Mundial”, comentó Aguirre tras los últimos compromisos.

Por su parte, Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo, llega a este duelo con gran impulso tras golear a Bolivia y Venezuela en eliminatorias sudamericanas. El conjunto cafetero se ubica en la tercera posición de la tabla de la CONMEBOL, solo detrás de Argentina y Ecuador, y ya tiene asegurado su boleto al Mundial.