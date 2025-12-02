México vs Bélgica: duelo de alto nivel previo a la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México enfrentará a su similar de Bélgica en un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará el 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.
El partido está programado para las 19:00 horas (CDMX) y 20:00 horas (hora local de Chicago), y forma parte del calendario de encuentros internacionales previo al debut del combinado mexicano en el Mundial que se celebrará en territorio norteamericano.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la Selección Nacional, donde se destacó que este enfrentamiento será ante un rival de alto nivel, lo que representa una oportunidad clave para probar estrategias y observar el rendimiento de los convocados en condiciones similares a las que enfrentarán en la justa mundialista.
Se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre la venta de boletos y la convocatoria oficial para este encuentro.
BCT