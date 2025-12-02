México vs Bélgica: duelo de alto nivel previo a la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México enfrentará a su similar de Bélgica en un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará el 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

El partido está programado para las 19:00 horas (CDMX) y 20:00 horas (hora local de Chicago), y forma parte del calendario de encuentros internacionales previo al debut del combinado mexicano en el Mundial que se celebrará en territorio norteamericano.