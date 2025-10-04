México vence a Marruecos y avanza a octavos en el Mundial Sub-20 de Chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-20 vivió una jornada de contrastes en el Mundial de Chile 2025: pasó del drama por la lesión de Mateo Levy a la felicidad del triunfo, tras vencer 1-0 a Marruecos y avanzar a los octavos de final del torneo.
El cuadro dirigido por Eduardo Arce logró lo que ningún otro equipo había conseguido: derrotar a los africanos, que llegaban invictos tras imponerse a Brasil y España en la fase de grupos. Con esta victoria, México cerró como segundo del Grupo C con cinco puntos, uno menos que Marruecos.
Desde el inicio, Marruecos neutralizó el ataque mexicano y limitó los movimientos de Gilberto Mora, figura del combinado tricolor. No fue sino hasta el minuto 20 cuando México comenzó a generar peligro en el área rival.
El momento más tenso del partido ocurrió al minuto 27, cuando Mateo Levy quedó tendido en el césped tras un fuerte impacto en un tiro de esquina. El mediocampista de Cruz Azul permaneció inmóvil y tuvo que ser atendido por los servicios médicos, que aplicaron protocolos de emergencia antes de trasladarlo a un hospital para valoración.
Horas más tarde, la Selección Mexicana Sub-20 informó que Levy recuperó el conocimiento y permanecerá bajo observación médica, acompañado por su familia.
En el segundo tiempo, la presión mexicana rindió frutos. Al minuto 50, un balón disputado por Tahiel Jiménez provocó una mano en el área marroquí, lo que derivó en penal a favor de México.
Gilberto Mora tomó el balón y cobró con autoridad para marcar el único gol del encuentro, que no solo selló el pase tricolor, sino que además eliminó a España de la competencia.
Con este resultado, México suma cinco puntos, mientras que Marruecos clasifica como líder del grupo con seis. España quedó tercera con cuatro unidades y Brasil cerró con un solo punto.
La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Chile el 7 de octubre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México), en un duelo que definirá el pase a los cuartos de final.
El equipo de Eduardo Arce buscará mantener la inercia positiva y seguir avanzando en un torneo donde ya ha demostrado carácter y determinación.
