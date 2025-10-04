México vence a Marruecos y avanza a octavos en el Mundial Sub-20 de Chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-20 vivió una jornada de contrastes en el Mundial de Chile 2025: pasó del drama por la lesión de Mateo Levy a la felicidad del triunfo, tras vencer 1-0 a Marruecos y avanzar a los octavos de final del torneo.

El cuadro dirigido por Eduardo Arce logró lo que ningún otro equipo había conseguido: derrotar a los africanos, que llegaban invictos tras imponerse a Brasil y España en la fase de grupos. Con esta victoria, México cerró como segundo del Grupo C con cinco puntos, uno menos que Marruecos.

Desde el inicio, Marruecos neutralizó el ataque mexicano y limitó los movimientos de Gilberto Mora, figura del combinado tricolor. No fue sino hasta el minuto 20 cuando México comenzó a generar peligro en el área rival.