México tiene pase preferente en venta de boletos para el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La segunda fase de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó este lunes, con el sorteo anticipado de boletos abierto para los aficionados de todo el mundo, especialmente para los residentes de México, Canadá y Estados Unidos, países sede del torneo.

De acuerdo con información oficial publicada por la FIFA, los interesados ya pueden registrarse en FIFA.com/tickets hasta el próximo 31 de octubre a las 11:00 horas ET (09:00 tiempo del centro de México).

¿Cómo participar en el sorteo?

Se debe tener una cuenta FIFA ID para iniciar sesión y completar el registro.

Quienes no tengan una cuenta pueden crearla en el mismo sitio web.

El registro no garantiza la obtención de boletos, pero da acceso al sorteo anticipado.

Priorizan a los países sede

Durante esta etapa, se dará prioridad horaria a los residentes de los países anfitriones, lo que significa que podrán acceder primero a la compra de entradas en una ventana exclusiva de 72 horas, una vez notificados por la FIFA.

Los fanáticos podrán adquirir entradas para partidos en el país donde residen. Por ejemplo, un residente mexicano podrá comprar boletos solo para partidos en México durante esta fase prioritaria.

¿Qué sigue tras esta fase?

La FIFA anunció que habrá más oportunidades para conseguir entradas:

Después del sorteo de diciembre, se abrirá una nueva fase de venta para partidos específicos.

Más adelante, se habilitará una venta por orden de llegada, una vez que comience el torneo.

SHA