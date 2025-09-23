México suma cuatro medallas en el Mundial de Para Natación 2025 en Singapur

Singapur (MiMorelia.com).- México suma cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Para Natación 2025, certamen que se celebra en Singapur y que reúne a los mejores atletas paralímpicos del planeta.

La información fue confirmada por medios deportivos internacionales y nacionales, donde se detalla que la delegación mexicana acumula hasta ahora un oro, una plata y dos bronces, con lo que mantiene presencia destacada en la justa.