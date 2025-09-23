México suma cuatro medallas en el Mundial de Para Natación 2025 en Singapur

Singapur (MiMorelia.com).- México suma cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Para Natación 2025, certamen que se celebra en Singapur y que reúne a los mejores atletas paralímpicos del planeta.
La información fue confirmada por medios deportivos internacionales y nacionales, donde se detalla que la delegación mexicana acumula hasta ahora un oro, una plata y dos bronces, con lo que mantiene presencia destacada en la justa.
El oro llegó gracias a José Arnulfo Castorena, quien se consagró en la prueba de 50 metros pecho con un tiempo de 57.41 segundos, consolidando su trayectoria como uno de los grandes referentes de la para natación mexicana.
La plata fue obtenida por Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez, en los 200 metros combinado individual SM6, donde además impuso un nuevo récord de América con un tiempo de 2:37.06 minutos.
Por su parte, Ángel de Jesús Camacho Ramírez ha sido doble protagonista al colgarse dos preseas de bronce: una en 100 metros estilo libre S4, con 1:23.39 minutos, y otra en 150 metros combinado individual SM4, con registro de 2:37.65.
RYE-