México sube al cuarto lugar del medallero general de Asunción 2025

La participación de México continuó en este deporte acuático y Jerónimo Abogado, de iQFOiL varonil, finalizó su participación en el quinto lugar, en tanto Sofía Del Paso concluyó en la casilla 17 de la prueba ILCA 6 con 66 puntos.

Por su parte, el taekwondo tricolor destacó con una importante suma de metales y este domingo, en la modalidad poomsae, ganaron tres preseas (dos platas y un bronce).

Obed Martínez abrió la cosecha nacional al adjudicarse la presea de plata con 8.740 puntos en la final individual tradicional masculino, mientras que en femenino Brisa Alexandra Alekc sumó la medalla plateada, luego de conseguir una calificación de 8.910 puntos en la final contra Kaitlyn Reclusado, de Estados Unidos.

En las competencias de parejas estilo libre (freestyle) mixtos, la dupla integrada por Obed Martínez y Brisa Alekc se llevó la medalla de bronce, luego de conseguir una calificación de 8.240 puntos, y finalmente el equipo kyorugi mixto ganó el bronce, mismo caso para Paulina Alanis en aguas abiertas 10 km femenil.