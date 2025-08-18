México sube al cuarto lugar del medallero general de Asunción 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delegación mexicana cosechó el domingo 10 medallas: tres oros, cuatro platas y tres bronces durante la novena jornada de actividades de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que lo llevaron a escalar un lugar en el medallero general y concluir este día en el cuarto puesto.
La natación aguas abiertas con Paulo Strehlke, el ciclismo ruta con José Antonio Prieto y los clavados con la dupla David Vázquez / Jesús Agúndez en el trampolín 3 m fueron los encargados de aportar el trío de oros a la suma nacional.
En la modalidad equipo, las basquetbolistas de 3x3 Anisa Jeffries, Loriette Maciel, Laura Plascencia y Regina Espinosa subieron al segundo lugar del podio tras caer en la final ante Canadá por 18-13, mientras que las paraguayas completaron los lugares de honor.
Avanzada la jornada dominical en la playa San José, en Ciudad de Encarnación, Alec Vázquez hizo debutar a la vela en el medallero de Asunción 2025 tras su plata en Fórmula Kite varonil, la cual logró con un acumulado de 7 puntos, solo por detrás del brasileño Lucas Pes con 3 unidades.
La participación de México continuó en este deporte acuático y Jerónimo Abogado, de iQFOiL varonil, finalizó su participación en el quinto lugar, en tanto Sofía Del Paso concluyó en la casilla 17 de la prueba ILCA 6 con 66 puntos.
Por su parte, el taekwondo tricolor destacó con una importante suma de metales y este domingo, en la modalidad poomsae, ganaron tres preseas (dos platas y un bronce).
Obed Martínez abrió la cosecha nacional al adjudicarse la presea de plata con 8.740 puntos en la final individual tradicional masculino, mientras que en femenino Brisa Alexandra Alekc sumó la medalla plateada, luego de conseguir una calificación de 8.910 puntos en la final contra Kaitlyn Reclusado, de Estados Unidos.
En las competencias de parejas estilo libre (freestyle) mixtos, la dupla integrada por Obed Martínez y Brisa Alekc se llevó la medalla de bronce, luego de conseguir una calificación de 8.240 puntos, y finalmente el equipo kyorugi mixto ganó el bronce, mismo caso para Paulina Alanis en aguas abiertas 10 km femenil.
Con estas medallas en la bolsa, México subió un lugar en el listado general, donde hasta este domingo acumula 16 oros, 25 platas y 26 bronces para un total de 67 insignias; en tanto, Brasil, Colombia y Estados Unidos se ubican en los primeros sitios.
