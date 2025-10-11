México Sub‑20 queda eliminado del Mundial tras caer 2‑0 ante Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub‑20 fue eliminada del Mundial de Chile 2025 tras caer 2‑0 frente a Argentina en los cuartos de final, en un duelo celebrado este sábado en el Estadio Nacional de Santiago.
La albiceleste impuso su estilo desde el arranque y concretó la victoria con goles en los minutos 9 y 56, mostrando una superioridad táctica frente a un equipo mexicano que intentó, pero no logró encontrar claridad en el último tercio del campo.
México venía de una sólida victoria por 4‑1 ante Chile en los octavos de final, lo que había generado expectativa entre la afición tricolor sobre alcanzar el anhelado "quinto partido". Sin embargo, Argentina —una de las selecciones favoritas del torneo— demostró su jerarquía y experiencia en estas instancias.
Con este resultado, la escuadra mexicana se despide del torneo, mientras que Argentina avanza a las semifinales del campeonato.
rmr