México Sub‑20 queda eliminado del Mundial tras caer 2‑0 ante Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub‑20 fue eliminada del Mundial de Chile 2025 tras caer 2‑0 frente a Argentina en los cuartos de final, en un duelo celebrado este sábado en el Estadio Nacional de Santiago.

La albiceleste impuso su estilo desde el arranque y concretó la victoria con goles en los minutos 9 y 56, mostrando una superioridad táctica frente a un equipo mexicano que intentó, pero no logró encontrar claridad en el último tercio del campo.