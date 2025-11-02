México Sub-17 avanza con el corazón en la mano: 5-4 en penales

La gran protagonista del encuentro fue la portera Valentina Murrieta, quien se lució al detener tres penales, convirtiéndose en la figura clave para mantener con vida al conjunto nacional. Con carácter y determinación, México resistió el juego físico de las italianas y supo aprovechar su momento en la tanda final.

Con este resultado, el equipo se clasifica entre las cuatro mejores selecciones del mundo en la categoría Sub-17. El próximo reto será el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas (hora del centro de México), cuando se enfrente a Países Bajos en busca de un lugar en la gran final.

El sueño mundialista continúa para las mexicanas, que han demostrado que con entrega, unidad y talento, pueden competir al máximo nivel. El triunfo ante Italia no solo representa un paso más en el torneo, sino una muestra del crecimiento del futbol femenil en México. La ilusión sigue viva, y todo un país está detrás de ellas.

BCT