México se pinta de futbol: Sheinbaum lanza plan cultural y deportivo previo al Mundial 2026

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, comentó que se ampliará la oferta deportiva del IMSS. Para ello, se realizarán el Mundialito de Futsal Femenil, en el que participarán 181 equipos con más de mil 200 mujeres futbolistas; el Mundialito de Futbol sin Correr, con 124 equipos de dos categorías para mayores de 50 años; el Mundialito IMSS 21, con 58 equipos de niñas, niños y jóvenes con Síndrome de Down. Además, se llevará a cabo el Street Child World Cup, con 30 equipos de jóvenes de 14 a 17 años de más de 20 países.

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, informó que, en el marco de la Atención a las Causas, se realizará la actividad Que Ruede el Balón por la Paz, que fomentará el deporte y la cultura en municipios prioritarios con 377 escuelas de futbol Rueda por la Paz. Se realizarán 63 Balones por la Paz, se contará con la participación de 63 comentaristas de la comunidad y se pintarán 266 murales. Además, el DIF impartirá pláticas y foros, realizará el Mundialito de los Derechos, se creará la campaña En Familia Metemos Gol y se llevará a cabo el Concurso Nacional de Decoración de Balones, cuya convocatoria será en febrero.

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó a las dos mascotas embajadoras que realizarán el programa de activación física con calentamientos previos a los partidos: Muuk’, que promoverá una masa muscular ideal, y Toj Óol, la salud ósea.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, informó que se pondrá en marcha la Jornada Nacional de Futbol: Cascaritas y Dominadas, en la que participarán 500 mil jóvenes de todo el país en dos acciones: el 26 de febrero, la Jornada Nacional de Tequios y Murales: Capítulo Mundial y, el 26 de marzo, la Jornada Nacional de Futbol: Cascaritas y Dominadas.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, dio a conocer la Copa FutboxMX, primer torneo nacional e internacional de futbol con robots, que tendrá dos categorías: ágil y abierta, y cuya convocatoria se abrirá el 28 de noviembre.

El procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, expuso que la Profeco estableció una plataforma de venta en idioma español y en pesos mexicanos, aunado a que se trabaja con FIFA un sistema de recolocación de boletos para combatir la reventa. Además, en el primer trimestre de 2026 se implementará el Plan Integral de Atención a las Personas Consumidoras, que consta de cuatro ejes: prevención, al monitorear publicidad engañosa; disuasión, con campañas de información y operativos de vigilancia; protección, con módulos en aeropuertos, estaciones, centros turísticos y estadios sede, así como la herramienta Quién es Quién en el Mundial; y comunicación, con campañas informativas y con el número especial por el Mundial en la Revista del Consumidor.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que, en una suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, se recuperarán más de 4 mil canchas y espacios públicos en todo el país y se realizan más de 10 mil 600 murales en conjunto con el Imjuve para fomentar el arte urbano y que el Mundial 2026 sea una fiesta de colores, armonía y paz.

rmr