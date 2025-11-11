México podría medirse contra Bélgica previo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la mira puesta en una preparación de alto nivel rumbo al Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que la Selección Mexicana enfrentará a Portugal durante la Fecha FIFA de marzo y reveló que también se negocia un duelo contra Bélgica, otro rival de primer nivel en el fútbol internacional.

Durante la gala del Balón de Oro en Pachuca, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, explicó que el partido ante Portugal ya está cerrado para disputarse en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca en marzo de 2026. Sin embargo, el encuentro ante Bélgica aún se encuentra en fase de negociación.

“Bélgica es una de las que estamos negociando y nos da muchísima ilusión, porque lo que hemos visto de Bélgica en los últimos años es muy sólido. También queremos rememorar ese México vs Bélgica del 86. Todavía no lo podemos confirmar, pero todo está encaminado”, declaró Arriola a Claro Sports.

Arriola también reiteró que uno de los pilares fundamentales para el proyecto de cara al Mundial es enfrentar a selecciones de primer nivel, conocidas como “Triple A”, para que el equipo llegue en las mejores condiciones al torneo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.