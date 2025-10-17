México podría convertirse en anfitrión del Mundial Femenil 2031

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Medios nacionales han anunciado a México como uno de los perfiles para ser sede del Mundial Femenil 2031, en una edición histórica que compartiría con Estados Unidos y Jamaica.

El anuncio oficial por parte de la FIFA está previsto para el lunes 20 de octubre, luego de que la candidatura conjunta fuera considerada la más sólida tras la experiencia organizativa de México y Estados Unidos en torneos previos. Ambos países habían retirado su candidatura para el torneo de 2027, el cual fue otorgado a Brasil, y decidieron enfocar sus esfuerzos en la edición posterior, sumando a Jamaica como tercer anfitrión.

México albergaría 25 de los 104 partidos totales, ya que el certamen ampliará su formato para incluir a 48 selecciones nacionales. Los encuentros se realizarían en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras cinco ciudades que forman parte del plan de sedes, como Pachuca, Torreón, Aguascalientes, Puebla y Toluca. Se espera que algunos de estos partidos incluyan la participación de la selección mexicana femenil, lo que incentivaría una alta asistencia de público local y visitante.

La experiencia logística e infraestructura deportiva de los países norteamericanos sería un punto clave para garantizar el éxito del torneo. Jamaica, por su parte, aportaría una visión caribeña al evento, fortaleciendo la diversidad cultural y deportiva del continente.

El Mundial Femenil 2031 marcaría un nuevo impulso para el fútbol femenil en América y consolidaría a México como un país clave en la historia de este deporte, tanto en su rama masculina como femenina.

BCT