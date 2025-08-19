México listo para brillar en el Mundial de Gimnasia Rítmica en Brasil

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El momento llegó y la selección nacional de gimnasia rítmica está lista para afrontar el mayor reto del año: el 41° Campeonato Mundial de la disciplina, que se llevará a cabo del 20 al 24 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, y que por primera vez tendrá como sede un país sudamericano.

México competirá en la modalidad individual con Marina Malpica, quien participará en las rutinas de aro, pelota, mazas y listón; Ledia Juárez, que se presentará en pelota y listón; y Valentina Moya, quien lo hará en aro y mazas.

En la competencia por conjuntos, el país estará representado por Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Sofía Flores y Fernanda Salas, bajo la dirección de la entrenadora Blajaith Aguilar. Ellas presentarán sus rutinas en las categorías de 5 aros y ejercicio mixto.

El Mundial en Río de Janeiro será el primer gran evento del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, además de estrenar un nuevo código de puntos introducido este año, lo que elevará el nivel de exigencia en la competencia.

En total, 76 países estarán presentes, cifra récord en la historia de la gimnasia rítmica, con más de 100 gimnastas individuales y 36 conjuntos que darán vida a una de las competencias más esperadas de la disciplina.

